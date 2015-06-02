Вчені просять допомоги в організації виробництва ефективних кровоспинних

Як передає кореспондент УНІАН, про свої наукові відкриття вчені повідомили сьогодні під час брифінгу.

«Завдяки тісній співпраці хіміків та лікарів, в тому числі практикуючих лікарів –травматологів, нам вдалось за досить короткий термін розробити кровоспинний засіб, призначений в першу чергу для використання у військових умовах для надання некваліфікованої домедичної допомоги. За допомогою такого засобу можна доволі швидко та ефективно зупинити кровотечу, підготувати пораненого до транспортування та надання йому відповідної кваліфікованої медичної допомоги в умовах військового госпіталю», - повідомив доктор хімічних наук, співробітник Інституту фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України Петро Манорик.

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За його словами, розроблений українськими вченими засіб може зупиняти масивні кровотечі.

«На сьогодні фактично все зроблено, і ми цілком готові до реєстрації засобу медичного призначення. Є вся науково-технічна документація, розроблені технічні умови, є звіти про доклінічні випробування. І зараз ми ведемо вже не науковий пошук, а пошук того підприємства, яке буде виробником, бо на реєстрацію (засобу) має подати завод-виробник… Перемовини ведуться, але мляво, і тому хотілось би деякої допомоги держави. Ціна питання, за попередніми оцінками, – приблизно 1 млн євро, але це виробництво забезпечить як військову медицину, так і всю цивільну медицину», - додав він.

Своєю чергою доктор фізико-математичних наук, співробітник Інституту фізики НАН України Володимир Неймаш зазначив, що група українських вчених об’єдналась у волонтерський проект, спрямований на розробку пов’язок, які накладаються на рани після опіків.

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«Матеріал цієї пов’язки на 90% складається з води, а тому ефективно охолоджує рану, що дуже важливо при опіках у перший час. Це засіб надання першої медичної допомоги при опіках у польових умовах. Ця пов’язка також захищає рану від впливу навколишнього середовища. Структурно – це матеріал, який можна назвати мікрогубкою. Якщо в таку мікрогубку з самого початку внести додаткові речовини, що стимулюють кровозгортання, то вона починає виконувати кровоспинну функцію при капілярних кровотечах. Також вона може використовуватись для лікування пролежнів та ран, у залежності від того, що ми будемо до того розчину домішувати. Тому його можна використовувати і в цивільній медицині», - сказав Неймаш.

Він додав, що такого типу пов’язки в Україні ніколи не вироблялись, й у даний час науковці очікують дозволів на їхнє виробництво.