Заняття йогою запобігають фізичній дисфункції у літніх людей

Певний тип йоги допомагає покращувати і полегшувати баланс руху при ходьбі у літніх людей старше 65 років. Ортопеди Temple University /США/ зафіксували, що опісля дев`яти тижнів занять традиційні індійські вправи скорочують випадки падіння і фізичної дисфункції серед літніх людей, переважно у жінок. Після експерименту учасники обстеження змогли ходити швидше, краще орієнтувалися в просторі, поліпшили гнучкість тіла і опорну позицію ніг. Медики були вражені таким стрімким прогресом.

Для отримання позитивних результатів фахівці радять практикувати йогу шість годин на тиждень.

ami-tass.ru