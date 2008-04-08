Заняття йогою запобігають фізичній дисфункції у літніх людей
11:01, 08 квітня 2008Країна
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Досить шести годин на тиждень
Певний тип йоги допомагає покращувати і полегшувати баланс руху при ходьбі у літніх людей старше 65 років. Ортопеди Temple University /США/ зафіксували, що опісля дев`яти тижнів занять традиційні індійські вправи скорочують випадки падіння і фізичної дисфункції серед літніх людей, переважно у жінок. Після експерименту учасники обстеження змогли ходити швидше, краще орієнтувалися в просторі, поліпшили гнучкість тіла і опорну позицію ніг. Медики були вражені таким стрімким прогресом.
Для отримання позитивних результатів фахівці радять практикувати йогу шість годин на тиждень.
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