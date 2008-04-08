З Євросоюзу нам везуть заражене м`ясо

На Львівській митниці зупинено рекордно великий контрабандний вантаж з Євросоюзу - майже півтори тисячі тонн зараженого м`яса.

Спочатку офіцери СБУ Руслан Біжко і Іван Рудницький порушили кримінальну справу за фактом заховання кодів і найменувань товару, які перевозили 32 вагони-рефрижератори. А після експертизи виявилось, що продукція небезпечна для здоров`я споживачів.

"М’ясо слідувало на адресу однієї з фірм, зареєстрованої в одному з центральних регіонів України. Планувалося його реалізувати через мережу підприємницьких структур на внутрішній ринок України". – говорить Руслан Біжко, начальник відділу управління СБУ в Львівській області.

ictv.ua