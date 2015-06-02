3 червня в Донецьк відправиться перша в червні автоколона Гуманітарного рейсу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра з Дніпропетровська до Донецька відправиться перша в червні автоколона 20-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з продуктами для дорослого мирного населення Донецької та Луганської областей на непідконтрольних Україні територіях.

39 великовантажних автомобілів доставлять в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 788 тонн продуктів: цукор, крупи, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олію, згущене молоко, сіль, консерви з сардин, паштет.

Ця доставка продуктів дозволить волонтерам вже в Донецьку сформувати 50 тисяч наборів виживання. Ця допомога призначена для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення Донецької і Луганської областей, які знаходяться в зоні АТО: людей похилого віку, матерів-одиначок, інвалідів, дітей-сиріт та ін.

Всього в червні 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас продукти для формування 450 тисяч наборів виживання для дорослих і 21 тисячі дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.