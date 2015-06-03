В Україні зростає кількість внутрішніх переселенців - ООН

Такі дані наводяться у звіті ООН з прав людини за 23-29 травня.

«Україна входить до десятки країн за кількістю переміщених осіб за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень», - наголошується в звіті.

У документі також вказується, що близько 2,2 млн жителів України змушені були залишити свої домівки в результаті конфлікту на сході країни.

Напередодні моніторингова місія ООН опублікувала десяту доповідь про становище в галузі прав і свобод у зв'язку з конфліктом на сході України, де зафіксувала серйозні порушення прав людини, незважаючи на режим припинення вогню.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, за час конфлікту не менш як 6 тис. 417 осіб загинули і 15 962 тисячі дістали поранення.

Довідка УНІАН. За даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції і тимчасово окупованої території, станом на 31 травня кількість внутрішньо переміщених осіб становила 873 тисячі 813 осіб.