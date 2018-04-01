Су джок: ”посадіть” льон... на мізинці

Певно, немає такої людини, яка не дивувалася б, звідки у маленької насінинки стільки могутньої сили, що дає життя великій рослині. А якби застосувати цю силу для лікування хвороб, змусити її послужити здоров`ю людини? Саме це було на думці у засновників су джок-терапії - оригінального лікування, що виникло у Південній Кореї. Навіть самі фахівці су джок вважають, що нею з легкістю може опанувати будь-хто. КУДИ ЗАКРІПЛЯТИ НАСІНИНКУ У перекладі з корейської мови "су" - "кисть", а "джок" - "стопа". Вважають, що наші кисті та стопи - своєрідні мініатюрні проекції людини. Якщо прикладати насіння до активних точок, які відповідають хворому місцю, то зернинки діляться своєю енергією з ураженою ділянкою та забирають від неї хвороби.

Але як знайти цю відповідність? Для цього простягніть руки вперед долонями догори. Великі пальці відповідатимуть голові. На вказівному пальці правої кисті та мізинці лівої розташовані точки, що відповідають за здоров`я правої руки. Середній палець правої кисті та підмізинний (безымянный - рос.) лівої відповідають правій нозі. На підмізинному пальці правої кисті та середньому пальці лівої руки розташовані точки, що оберігають здоров`я лівої ноги. Мізинець правої кисті та вказівний палець лівої відповідають за самопочуття лівої руки.

Східні цілителі вважають, що перша фаланга великого пальця завідує головою, друга - шиєю. Підвищення долоні в основі великого пальця відповідає грудній клітці. Межа великого пальця і долоні - це проекція діафрагми, що відділяє грудну клітку від очеревини, а вся долоня співвідноситься з ділянками живота. Таким же чином слід розглядати і стопи ніг. До того ж тильні ділянки кистей відповідають за поверхню тіла, що відкрита сонцю - сідниці, спина, потилиця, зовнішні поверхні рук та ніг. Впливаючи на тильні ділянки кистей та стоп, лікарі су джок успішно лікують хвороби хребта та нирок, головний біль, біль у плечах та інших органах. А ось якщо прикладати насіння до активних точок на долонях та підошвах, можна впоратися з недугами грудей і живота та всіх органів, що розташовані на обличчі людини.

Приміром, у вас болить голова у скроневій ділянці. Прихильник су джоку порадить вам знайти на 1-й фаланзі великого пальця точки, що відповідають скроням: вони мають бути по боках пальця. Спеціальною паличкою або негостро загостреним олівцем слід натискувати у цих місцях, поки знайдете точку, в якій відчуєте різкий біль (він може супроводжуватися руховою реакцією: згадайте про удар молоточком у кабінеті невропатолога). Саме вона стане зоною впливу. Тепер беріть насінинку та лейкопластир, яким треба закріпити її на пальці.

ЧАС Насіння треба тримати на руці або стопі від кількох годин до доби, після чого, якщо є потреба подовжити вплив, їх можна замінити новими. Маленьким дітям краще прикріпити на ніч.

ДІЯ

Перед тим як прикласти насіння, слід добре масажувати активну точку. Періодично можна натискувати на насінинку одночасно виконуючи обертальний рух - лікувальний ефект зросте. Свербіж, поколювання, виникнення болю, відчуття болю - ознаки того, що ваше тіло реагує на лікування. Не дивуйтеся, якщо після кількох годин, проведених на пальці, насіння потріскається, почорніє або зменшиться у розмірі. Означає це одне: насіннячко "працює", ділиться своєю цілющою силою з вашим організмом.

КОЛІР ТА СМАК

Насіння зеленого кольору та кислувате на смак (приміром кмину) поліпшує роботу печінки, жовчного міхура, суглобів та м`язів, зменшує набряки, знищує жирові відкладення, позбавляє від нежитю, надмірної пітливості, допомагає при закрепах.

Червоні насінини гострого смаку (пекучого перцю) нормалізують роботу серця, тонкої кишки, кровоносних судин. Про них варто згадати під час грипу, ГРВІ, судоми та спазму, нападу бронхіальної астми та перелому кісток.

Оранжеве насіння з освіжаючим смаком (гороху) заживляє рани, зміцнює імунну систему та нерви. Особливо корисне старим людям та дітям.

Жовті солодкуваті насінини (кукурудзи) стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту, лікують остеохондроз, жовчнокам`яну та сечокам`яну хвороби, цукровий діабет, поліпшують лімфотік.

Коричневі гіркуватого смаку насінини (груші) лікують легені, товсту кишку, слизову оболонку.

Чорне насіннячко, солонувате на смак (гречки), варто прикріпити, якщо у людини висока температура. Допоможе воно при хворобах нирок та сечового міхура, зміцнить зуби та кістки, зменшить апетит.

ФОРМА

Для лікування внутрішніх органів слід використовувати насіння зі схожою формою. Приміром, для лікування очних хвороб, хвороб молочної залози та мігрені використовуйте круглі зерна - горох, чорний перець. Для лікування хворих нирок та шлунка - насіння квасолі. При серцевому болю - насіння калини, гречки. Хвороби підшлункової залози лікують виноградні кісточки.

Для су джок-терапії вибирають найкращі насінини. Не підійдуть неспілі, спотворені, залежалі, оброблені мінеральними добривами або ті, що зумовлюють алергійну реакцію. І звичайно ж, не можна використовувати насіння отруйних рослин.

Хронічні захворювання краще лікують насінням, що перебуває у стані спокою, а гострі напади - пророслим.

Євген Сивокінь