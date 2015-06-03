У Крим намагалися незаконно провезти 38 тис пігулок димедролу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, приблизно о 18.00 2 червня на контрольний пункт в'їзду/виїзду «Чаплинка» Херсонського прикордонного загону прибув легковий автомобіль марки «Daewoo Lanos» під керуванням громадянина України, який слідував до АР Крим.

Під час проведення огляду транспортного засобу в обшивці багажника прикордонники виявили захований медичний препарат «Димедрол» вітчизняного виробництва у кількості 38 тис. пігулок.

У діях водія вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних засобів або їх аналогів без мети збуту).

Медичні препарати вилучено, водія, а також транспортний засіб передано представникам МВС для ухвалення правового рішення.