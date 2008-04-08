На Буковині від опіків померла п’ятирічна дитина
12:19, 08 квітня 2008Країна
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...під час надання медичної допомоги
На Буковині від опіків померла п’ятирічна дівчинка з села Паркулина Путильського району.
Як передає кореспондент УНІАН, дитина отримала опік окропом 2-3 степені 40% поверхні тіла через недогляд батьків. Вона померла під час надання медичної допомоги у центральній районній лікарні.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області, це вже третя дитяча смерть на Буковині через недогляд батьків протягом останнього місяця.
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