Автоколону з продуктами від Штабу Ахметова зупинено
Автоколона з 39 великовантажних машин з продуктами для мирних жителів Донбасу, яка сьогодні вранці вирушила з Дніпропетровська до Донецька, зупинила свій рух через потужний обстріл передмістя Донецька. За повідомленнями ЗМІ, в районі Мар'їнки відновилися активні бойові дії, і блокпости в районі цього населеного пункту закрито.
Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, прийнято рішення зупинити автоколону з продуктами, зараз машини у Павлограді.
Про подальші рішення щодо руху колони буде повідомлено додатково.
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Перша в червні автоколона 20-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова повинна була доставити в логістичний центр Штабу на «Донбас Арені» 788 тонн продуктів: цукор, крупи, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олію, згущене молоко, сіль, консерви з сардин, паштет. Ця допомога призначена для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення Донецької і Луганської областей, які знаходяться в зоні АТО: людей похилого віку, матерів-одиначок, інвалідів, дітей-сиріт тощо.