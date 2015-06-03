Сонячний удар: як надати першу допомогу
Акуратно покласти потерпілого в прохолодне темне місце, яке провітрюється
Нарешті прийшла пора відпусток, моря і сонця. Ми так довго чекали цього тепла, що тепер можемо в поспіху забути про найголовніше - здоров'я. Звичайно, сонячні ванни і холодне море - це чудово, але в теплій млості дуже просто не встежити за часом і отримати сонячний удар.
Симптоми сонячного удару:
Втома і млявість, біль у тілі.
Головний біль, запаморочення, шум у вухах.
Сильна спрага і потовиділення (або його повна відсутність при важкому випадку).
Нудота і блювання.
Розлади дихання, судоми та галюцинації.
Якщо хоча б кілька пунктів збігаються, потрібно діяти негайно, інакше наслідки можуть бути плачевними, аж до летального результату. Намагайся не губитися і не робити необдуманих дій, щоб не зашкодити хворому.
Як надати першу допомогу при сонячному ударі:
Акуратно покласти потерпілого в прохолодне темне місце, яке провітрюється.
Якщо щось з одягу заважає людині отримувати кисень, треба усунути це (послабити ремінь, зняти взуття і т. д.).Викликати лікаря або швидку допомогу.
Визнач пульс і наявність дихання. Якщо їх майже немає, зроби серцево-легеневу реанімацію (якщо вмієш).
Змочи серветку або рушник і поклади хворому на голову, шию і в пахову ділянку. Не намагайся занурити його у водойму або ванну з холодною водою.
Якщо потерпілий не приходить в себе вже більше 3-5 хвилин, перевернути його на бік і зафіксувати в такому положенні.
Потерпілого слід напоїти прохолодною водою, якщо хворий прийшов до тями.
Бережи себе і гарного тобі відпочинку!