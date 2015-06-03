Сонячний удар: як надати першу допомогу

Нарешті прийшла пора відпусток, моря і сонця. Ми так довго чекали цього тепла, що тепер можемо в поспіху забути про найголовніше - здоров'я. Звичайно, сонячні ванни і холодне море - це чудово, але в теплій млості дуже просто не встежити за часом і отримати сонячний удар.

Симптоми сонячного удару:

Втома і млявість, біль у тілі.

Головний біль, запаморочення, шум у вухах.

Сильна спрага і потовиділення (або його повна відсутність при важкому випадку).

Нудота і блювання.

Розлади дихання, судоми та галюцинації.

Якщо хоча б кілька пунктів збігаються, потрібно діяти негайно, інакше наслідки можуть бути плачевними, аж до летального результату. Намагайся не губитися і не робити необдуманих дій, щоб не зашкодити хворому.

Як надати першу допомогу при сонячному ударі:

Акуратно покласти потерпілого в прохолодне темне місце, яке провітрюється.

Якщо щось з одягу заважає людині отримувати кисень, треба усунути це (послабити ремінь, зняти взуття і т. д.).Викликати лікаря або швидку допомогу.

Визнач пульс і наявність дихання. Якщо їх майже немає, зроби серцево-легеневу реанімацію (якщо вмієш).

Змочи серветку або рушник і поклади хворому на голову, шию і в пахову ділянку. Не намагайся занурити його у водойму або ванну з холодною водою.

Якщо потерпілий не приходить в себе вже більше 3-5 хвилин, перевернути його на бік і зафіксувати в такому положенні.

Потерпілого слід напоїти прохолодною водою, якщо хворий прийшов до тями.

Бережи себе і гарного тобі відпочинку!