Коли болить голова, це значить...

Головний біль - один з найпоширеніших симптомів нашого технократичного часу з його божевільними швидкостями і постійними стресами.

За даними індійської традиційної медицини:

- біль в очному яблуці вказує на підвищену кислотність;

- біль в очниці вказує на наявність гастриту;

- біль у надбрівних дугах вказує на запальний процес у шлунку;

- біль у лобовій частині вказує на наявність виразки;

- біль у передній (волосяній) частині голови, трохи вище лоба, вказує на розлад функції кишечнику;

- біль у тім`яній ділянці вказує на порушення функції фалопієвих труб або хворобу матки;

- біль у верхівці голови вказує на захворювання нирок;

- біль у потилиці - на розлад сечового тракту;

- біль у задній, верхній частині шиї вказує на наявність невралгії; - біль у скронях вказує на порушення діяльності черепно-мозкових і спинномозкових нервів;

- біль у нижній щелепі може вказувати на запалення та інфекцію в яснах і зубах;

- біль у точці (ямці) перед вхідним вушним отвором може вказувати на формування катаракти;

- біль, що локалізується з правого боку голови, може вказувати на хвору печінку;

- локалізація болю з лівого боку голови - на хвору селезінку.

Дехто з лікарів вважає, що хвороби голови і мозку спричиняються надмірними бажаннями, які зумовлюють розлади органів чуття. Тож доцільно перед лікуванням голови додатково обстежити підозрілі органи і системи організму і за потреби привести їх до ладу, а також стримувати свої бажання.