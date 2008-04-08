Українські фармвиробники отримали компенсацію за акцизний збір на спирт

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення перерахувала кошти, виділені на компенсацію українським виробникам лікарських засобів додаткових витрат, пов’язаних зі зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, повідомили УНІАН у Державній службі лікарських засобів.

Спеціально створена робоча група, очолювана заступником Міністра охорони здоров’я розглянула документи та довідки про цільове використання спирту етилового щодо компенсації і додаткових витрат суб’єктами господарювання, перед якими виникла заборгованість станом на цей день.

В результаті 39 фармвиробників, які виготовляють спиртовмисні лікарські засоби, або які використовують у виробництві спирт етиловий, отримали компенсації додаткових витрат на суму 17 340 тис. грн. Таким чином, Міністерство охорони здоров’я повністю розрахувалося із заборгованістю перед українськими виробниками, яка виникла у минулому, 2007 році внаслідок недофінансування.

Більше того, вже виплачено приблизно 90% від потреби цьогорічних компенсацій додаткових витрат, пов’язаних зі зміною акцизного збору на етиловий спирт. «Вже в квітні ми плануємо остаточно розрахуватися з виробниками, якщо, звичайно, на це своєчасно будуть виділені кошти, – зауважив голова Державної служби лікарських засобів Олексій Соловйов. – А вже у наступному, 2009 році пропонується запровадити нульову ставку акцизного збору за спирт етиловий для фармвиробників».

Завдяки оперативності працівників Державної служби лікарських засобів, які в лічені дні провели усю необхідну підготовчу роботу фармвиробники України, що виготовляють спиртовмисні лікарські засоби, або використовують етиловий спирт при їх виробництві, зможуть уникнути додаткових витрат, пов’язаних із підвищенням акцизу на спирт. «Ці кроки є одним із методів запобігання підвищення цін на лікарські засоби, – підкреслив заступник голови Державної служби лікарських засобів Костянтин Косяченко. – Завдяки своєчасним виплатам компенсацій за спирт етиловий лікарські засоби, що його містять, такі як корвалол, спиртові настоянки, залишаться доступними лікарськими засобами для нашого населення».