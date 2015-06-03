Заява Штабу Ахметова у зв'язку з відновленням військових дій в Мар'їнці

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова висловлює співчуття сім'ям мирних жителів, загиблих в результаті обстрілу, і заявляє про готовність надати медичну допомогу всім постраждалим мирним жителям в результаті сьогоднішньої ескалації військового конфлікту в Мар'їнці та Донецьку.

В Гуманітарному штабі вкрай стурбовані повідомленнями про відновлення воєнних дій, в ході яких сьогодні знову страждає мирне населення. За даними Гуманітарного штабу, в результаті бойових зіткнень сьогодні в Донецьку і Мар'їнці вже загинули 3 мирних жителі, 10 осіб госпіталізовано з пораненнями різного ступеня тяжкості, 18 осіб отримали легкі поранення, у тому числі 1 дитина.

Гуманітарний штаб висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Рінат Ахметов доручив своєму штабу зв'язатися з родичами постраждалих мирних жителів і надати всю необхідну допомогу, насамперед – постраждалим дітям. Волонтери вже обдзвонюють лікарні, в які могли привезти поранених мирних жителів, щоб з'ясувати їх стан та необхідність допомоги, насамперед - медикаментами.

Ми просимо родичів і знайомих поранених мирних жителів, а також усіх, кому відома інформація про постраждалих в результаті військових дій 3 червня, звертатися на гарячу лінію Гуманітарного штабу 0800509001.