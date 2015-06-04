ЄС готує пакет допомоги для забезпечення переселенців медициною

Це має відбутися під час візиту до Києва єврокомісара з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Вітяніса Андрюкайтіса та єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризи Хрістоса Стиліанідіса. Про це за підсумками своїх переговорів з ними у Брюсселі повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, повідомляє Радіо Свобода.

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«Найбільша проблема у нашій країні – це допомога біженцям, переселенцям із зони конфлікту. Вони потребують доступу до якісної медицини, шкіл. В основному йдеться про пакети допомоги, орієнтовані на переселенців, на допомогу їм, на їхню інтеграцію, на їхнє здоров'я», – сказав Квіташвілі.

Він відзначив, що європейська сторона висловила розуміння труднощів із забезпеченням доступу до медицини на окупованих територіях сходу України. Тут ЄС міг би допомогти Україні, задіюючи механізми міжнародних організацій – Міжнародного комітету Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров'я та «Лікарів без кордонів».

«Ситуація складна. І європейці це дуже розуміють», – наголосив Квіташвілі.