Маски з полуниці омолоджують шкіру

Ми з нетерпінням чекаємо літа. Смачні ягоди і фрукти, тепле повітря, море.... Що може бути прекрасніше? Сьогодні зупинимо нашу увагу саме на соковитих і корисних літніх ягодах. Їх не тільки корисно їсти, але і використовувати для приготування різноманітних ягідних масок. Адже вони містять багато вітамінів корисних для нашого здоров'я і шкіри. Треба навчитися по максимуму використовувати літо з його щедрими плодами.

За допомогою ягідних масок ви без особливих зусиль, в домашніх умовах освіжите і протонізуєте шкіру, наситите її вітамінами, зволожите, позбудетеся від висипів і прищів, та й просто подаруєте собі прекрасний ягідний настрій. Це просто, корисно і доступно кожній з нас.

Полуниця, у першу чергу, містить вітамін С, що вже говорить про її користь для здоров'я. Вона поступається тільки смородині за вмістом вітаміну С. Також, притаманна в ній фолієва кислота і йод. Вона має потужну протизапальну та протимікробну властивість. Маски для обличчя з цієї ягоди допоможуть вам позбутися від вугрової хвороби, вони мають відбілюючі властивості, оновлюють, омолоджують і живлять шкіру.