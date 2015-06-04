У навчальному центрі Нацгвардії розпочались збори офіцерів-психологів

У навчальному центрі Національної гвардії України в Нових Петрівцях під Києвом розпочались навчально-методичні збори з офіцерами-психологами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Нацгвардії, в умовах участі силового блоку країни в антитерористичній операції стрімко зросла потреба у кваліфікованих психологах, що надають своєчасну допомогу учасникам бойових дій. Два дні на військовому полігоні працюватимуть офіцери-психологи та їхні колеги з країн Балтії.

Тематика навчань - специфіка виконання військовослужбовцями завдань у зоні АТО, особливості практичної роботи психологів на етапі підготовки військовослужбовців до дій в умовах бойової активності, надання психологічної допомоги потерпілим під час виконання бойових завдань, використання психотренінгових технологій.

Особливу увагу учасники зборів приділять ролі й місцю військового капелану для підтримання належного морально-психологічного стану військовослужбовців; змісту та особливостям роботи психологів з членами сімей.

Результати та напрацювання навчально-методичних зборів будуть використані для методичних розробок з подальшим практичним відпрацюванням ефективних дій військових психологів.