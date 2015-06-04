До Харківського шпиталю протягом доби поступили 42 військовослужбовці

До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків) протягом минулої доби поступили 42 військовослужбовці.

Про це УНІАН повідомив медик військового шпиталю.

За його відомостями, серед загальної кількості бійців, що поступили до медзакладу, вогнепальні поранення мають 9 військовослужбовців. Решта – хворі, в тому числі госпіталізовані планово, а також травмовані.

Медик підкреслив, що бійці, що поступили з вогнепальними пораненнями, привезені з усієї лінії фронту, а не тільки з-під Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де вчора бойовики перейшли у наступ.