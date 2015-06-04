З Дніпропетровська до Литви відправлені на реабілітацію троє бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, п'ять бійців після лікування повернуться з Литви в Дніпропетровськ.

У прес-службі нагадали, що реабілітація українських бійців в цій країні стала можливою завдяки домовленостям Дніпропетровської ОДА з Почесним консульством Литовської Республіки в Дніпропетровську.

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«Сьогодні реабілітації потребують не тільки військовослужбовці. Ми вже маємо численні випадки, коли така допомога необхідна і волонтерам, і медпрацівникам, які надивилися жахів війни. Перемовини щодо реабілітації тривають не тільки з Литвою, а й з іншими іноземними партнерами. Зокрема, ми дуже розраховуємо на допомогу Ізраїлю та Грузії в будівництві власного реабілітаційного центру», - цитує прес-служба радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталія Литвина.

Довідка УНІАН. З початку 2015 р. Литва прийняла на реабілітацію 20 поранених бійців з Дніпропетровщини. Протягом цього року країна готова прийняти майже 50 українських військових. Загалом із залученням допомоги європейських країн та благодійних фондів протягом 2014-2015 років з медзакладів Дніпропетровщини на лікування та реабілітацію до Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Німеччини було направлено понад 130 бійців АТО.