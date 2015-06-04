Автоколона з гуманітарною допомогою від Штабу Ахметова залишається в Павлограді ще на добу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, автоколона з 39 великовантажних автомобілів з продуктами від Штабу Ахметова для мирних жителів Донбасу, яка вранці 3 червня вирушила з Дніпропетровська до Донецька, була зупинена у Павлограді Дніпропетровської області через закриття блокпостів в районі Мар'їнки, де вчора йшли активні бойові дії.

У Павлограді знаходиться Григорій Колдунов, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який прокоментував подальший рух колони:

«Оскільки всі блокпости на в'їзд і виїзд з Донецька, як і раніше, закриті, ми залишаємо автоколону у Павлограді ще на одну ніч. Сподіваємося, що завтра нам вдасться відновити рух. В іншому випадку ми будемо змушені розгорнути машини назад на склад у Дніпропетровськ, бо не витримується температурний режим для деяких продуктів. Нам вкрай необхідно продовжити постачання продуктів на цьому тижні. Інакше можуть виникнути проблеми з видачею наборів виживання дітям, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним категоріям мирного населення Донбасу».