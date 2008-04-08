Скільки заробляє міністр охорони здоров`я України?

Вчора оприлюднив декларацію про свої доходи ще один член уряду - міністр охорони здоров`я Василь Князевич. Згідно з даними декларації, його доходи в 2007 році перевищили 280 тисяч гривень, пише "Дело". З цієї суми 255 тисяч гривень є заробітною платою. Близько 28 тисяч Князевич одержав як матеріальну допомогу.

Міністр також задекларував квартиру площею 128,9 квадратного метра. Крім того, він є власником легкового автомобіля Skoda Octavia з об`ємом двигуна 1,8 літра. На відміну від низки своїх колег в уряді, зарплата міністра Князевича вища, ніж у членів його сім`ї. У 2007 році вони заробили трохи більше 30 тисяч гривень. Також членам його сім`ї належить 21 сотка землі і садовий (дачний) будинок загальною площею 177,36 квадратного метра.