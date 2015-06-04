Постраждалі під час обстрілу в Мар'їнці отримують медичну допомогу від Штабу Ахметова



Фахівці Гуманітарного штабу Ріната Ахметова почали обробку заявок на надання медикаментозної допомоги 11 дорослим мирним жителям з травмами різного ступеня тяжкості, які постраждали в результаті бойових зіткнень за минулу добу в Мар'їнському районі та Донецьку.

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У Донецькій обласній травматологічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають 9 осіб. Вік потерпілих від 50 до 85 років.

У Курахівську міську лікарню на стаціонар надійшло 2 мирних жителя. Один з них знаходиться без свідомості і його особа поки не встановлена.

За дорученням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб оперативно надасть медикаментозну допомогу мирним жителям, які постраждали в ході бойових дій 3 червня та перебувають у лікарнях. Фахівці Штабу вже приймають і обробляють заявки від медиків на необхідні препарати. При першій же можливості, при відкритті блокпостів і відновлення руху в бік Донецька, медикаменти будуть доставлені в медустанови.

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Волонтери Штабу продовжують збирати всю інформацію про поранених мирних жителів, дорослих і дітей, щоб з'ясувати їх стан та необхідність допомоги в екстреному лікування та забезпечення медикаментами.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова просить родичів і знайомих поранених мирних жителів, а також усіх, кому відома інформація про постраждалих в результаті військових дій 3 червня, особливо про дітей, звертатися на гарячу лінію Гуманітарного штабу 0800 509 001.