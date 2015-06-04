Завтра у Верховній Раді будуть слухати Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ірина Геращенко повідомила в коментарі журналістам.

“Ми ще дискутуємо це питання, але, точно, там буде міністр охорони здоров'я Квіташвілі. І ми хочемо, щоб також у рамках прийнятої постанови Верховної Ради щодо виконання плану дій з візової лібералізації також звітував уряд, зокрема, і Міністерство внутрішніх справ", - сказала Геращенко і зазначила, що члени Кабміну повинні звітувати з цього питання в парламенті щомісяця.