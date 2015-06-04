Завтра у Верховній Раді будуть слухати Квіташвілі
21:24, 04 червня 2015Країна
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Завтра у Верховній Раді під час Години запитань до уряду буде доповідати міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі
Народні депутати заслухають Квіташвілі
Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ірина Геращенко повідомила в коментарі журналістам.
“Ми ще дискутуємо це питання, але, точно, там буде міністр охорони здоров'я Квіташвілі. І ми хочемо, щоб також у рамках прийнятої постанови Верховної Ради щодо виконання плану дій з візової лібералізації також звітував уряд, зокрема, і Міністерство внутрішніх справ", - сказала Геращенко і зазначила, що члени Кабміну повинні звітувати з цього питання в парламенті щомісяця.
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