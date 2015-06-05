В Україні цього сезону заплановано відкрити 228 пляжів та рекреаційних зон у Донецькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу санітарного нагляду та профілактики на інфекційних захворювань Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олексій Даниленко.

За його словами, з цих 228 пляжів 175 - морські та 53 - річкові.

“За оперативними даними територіальних органів, на 2 червня функціонують лише 30 пляжів - 19 на морському узбережжі та 11 - на річковому. Також станом на 2 червня відібрано та досліджено 105 проб. Усі вони відповідають нормам законодавства”, - сказав Даниленко.

Він наголосив, що коли пляж або зона відпочинку на водному об'єкті відповідають усім санітарним нормам, СЕС видає такому об'єкту санітарний паспорт.

“Раджу всім громадянам відпочивати саме на таких пляжах у зонах відпочинку. Наявність санітарного паспорта свідчить про те, що на пляжі є необхідна кількість вбиралень, смітників, перевдягалень. У Києві з 11 пляжів 9 мають санітарні паспорти й офіційно відкриті. Інші - “Райдуга” і “Тельбін” - найближчим часом мають отримати паспорти. На цих двох пляжах поки усуваються технічні проблеми, що стосуються наявності вбиралень та фонтанчиків для питної води”, - зазначив Даниленко.

За його словами, на територіях, близьких до зони АТО та підконтрольних Україні, перевірка пляжів відбувається згідно з чинним законодавством.

“По Донецькій області поки даних немає. Інформація збирається. Також поки немає даних по Херсонській області. Перша інформація буде наступного тижня. У Запорізькій області заплановано відкрити 16 пляжів, а на сьогодні працює лише два. По Одеській з 20 наявних - 19 працюють і один не має санітарного паспорта, тобто по Одеській області ситуація найкраща”, - сказав Даниленко.