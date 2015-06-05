В Україні оголошено штормове попередження
11:14, 05 червня 2015Країна
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Вдень 5 червня у південній частині та східних областях гроза, подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град
REUTERS
В Україні на сьогодні, 5 червня, оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
«Штормове попередження по Україні. Вдень 5 червня у південній частині та східних областях гроза, подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град», - йдеться в повідомленні.
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