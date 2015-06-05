В Україні оголошено штормове попередження

В Україні на сьогодні, 5 червня, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Штормове попередження по Україні. Вдень 5 червня у південній частині та східних областях гроза, подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих пунктах град», - йдеться в повідомленні.