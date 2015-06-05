В наступному місяці почнеться фінансування будівництва "Охматдиту"
12:59, 05 червня 2015Країна
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Про це прем'єр сказав під час Години запитань до уряду в парламенті
В лікарні "Охматдит" / Фото: УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що в наступному місяці почнеться фінансування будівництва лікарні "Охматдит".
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Йде прискорення здійснення видатків на "Охматдит", і зараз буде затверджений невідкладний порядок фінансування. І ми невідкладно, вже в наступному місяці почнемо фінансувати будівництво "Охматдиту", - сказав прем'єр.
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