В наступному місяці почнеться фінансування будівництва "Охматдиту"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що в наступному місяці почнеться фінансування будівництва лікарні "Охматдит".

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Йде прискорення здійснення видатків на "Охматдит", і зараз буде затверджений невідкладний порядок фінансування. І ми невідкладно, вже в наступному місяці почнемо фінансувати будівництво "Охматдиту", - сказав прем'єр.