Заборона будівництва на території Жовтневої лікарні - нелегітимна
Попри втручання Президента
Заборона будівництва на території Олександрівської (колишньої Жовтневої) клінічної лікарні Києва нелегітимне до рішення сесії Київської міської ради.
Про це повідомила депутат Київської міської ради, лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«На сьогодні ми задоволені, що незаконна забудова тимчасово припинена», - сказала вона.
Проте, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, ні заяви мера, ні заяви забудовника (компанії «Житлобуд») не є юридично легітимними. У той же час міський голова столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився не проводити сесії до 12 червня 2008 року.
Депутат Київради висловила подяку Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за втручання в ситуацію, після чого відреагували і уряд, і місцева влада.
О.БОГОМОЛЕЦЬ також зазначила, що 16 квітня в Шевченківському райсуді Києва відбудеться судове засідання, де розглядатиметься питання незаконної забудови на території лікарні.
«Тільки після рішення суду можна буде не переживати за подальшу долю лікарні», - уточнила вона.
О.БОГОМОЛЕЦЬ висловила занепокоєння тим, що «Житлобуд» не визнає своєї провини і збитків, завданих території лікарні, при цьому зупинка будівництва не пройшла безболісно: кілька чоловік дістали травми, зруйнований схил, близько 300 дерев знищено.
При цьому, на її думку, компанія-забудовник має відновити схил на території лікарні, повернути землю, а також засадити деревами за рішенням суду.
«Чому досі ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не дав доручення про одностороннє розірвання договору?», - запитала депутат Київради.
За її даними, всі підстави для розірвання договору з «Житлобудом» у мера Києва є: термін договору закінчився в 2007 році, а компанія не виконала своїх інвестиційних зобов`язань.
Як зазначила О.БОГОМОЛЕЦЬ, немає впевненості, що в майбутньому на території лікарні не з`являться інші інвестори і не розпочнеться нове будівництво.
За словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, у зв`язку з цим колектив Жовтневої лікарні на загальних зборах 3 квітня прийняв рішення про відтворення рекреаційної зони, висадження дерев, а також про будівництво меморіального комплексу «Перемога медицини над епідеміями».
На думку лікаря, меморіал нагадуватиме про жертви холери, СНІДу, сибірки і туберкульозу.
У свою чергу, директор Інституту ветеринарної медицини Анатолій ОБРАЖЕЙ повідомив, що збудник сибірки зберігається в грунті не менше 110 років. На його думку, точно визначити місце концентрації спор сибірки після 20 років неможливо, проте якщо є дані, що на цьому місці було поховання хворих на сибірку, будувати на такій території небезпечно і краще не порушувати структуру грунту, щоб уникнути розповсюдження інфекції.
Він наполягає на проведенні сесії Київради до червня з винесенням питань про відміну виділення компанії-забудовнику земельної ділянки, створення меморіального комплексу і відновлення зруйнованого схилу і висаджування дерев.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла відновити сад на території Жовтневої лікарні, де велося будівництво житлового будинку.
За даними першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Житлобуд" в односторонньому порядку прийняло рішення зупинити зведення житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А в Києві на території Жовтневої лікарні.
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням від 31 березня зупинив зведення житлового будинку на території лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями.