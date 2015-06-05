Яценюк обіцяє поінформувати парламент про результати службового розслідування у МОЗ

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяє поінформувати Верховну Раду про результати службового розслідування роботи керівництва Міністерства охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів.

Яценюк нагадав, що призначив службове розслідування у зв’язку з обвинуваченнями на адресу міністерства у бездіяльності.

“Службове розслідування щодо діяльності Міністерства охорони здоров'я почато. За результатами цього службового розслідування я обов'язково ознайомлю членів парламенту і членів відповідного профільного комітету”, - сказав Яценюк.

Він також зазначив, що була проведена колегія Міністерства охорони здоров'я, на якій було висловлено бачення реформування системи охорони здоров'я в цілому.

Як повідомлялося, наприкінці травня Яценюк доручив низці центральних органів виконавчої влади до 10 червня провести службове розслідування на предмет належного виконання службових обов'язків міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі, його першим заступником Олександрою Павленко та іншими посадовими особами МОЗ.

Відповідне доручення Яценюк дав у зв'язку зі зверненням Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та ще ряду депутатів.

Зокрема, Яценюк доручив голові Національного агентства з питань державної служби Костянтину Ващенку, міністру фінансів Наталії Яресько, міністру економіки Айварасу Абромавичусу, міністру оборони Степану Полтораку та в. о. голови Державної фінансової інспекції Михайлу Дибі перевірити належне виконання обов'язків керівництвом МОЗ щодо забезпечення ведення реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, забезпечення держзакупівель на 2015 рік, винесення на розгляд Кабміну відповідних нормативно-правових актів, що забезпечують проведення держзакупівель через міжнародні організації, а також щодо направлення громадян на лікування за кордон.