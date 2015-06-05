За добу на Донбасі поранено чотирьох військовослужбовців
13:16, 05 червня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко
Евакуація пораненого з поля бою / Фото: УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні АТО зазнали поранень 4 військовослужбовці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій та провокацій, на щастя, жоден воїн не загинув, але четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.
Він уточнив, що троє українських бійців були поранені під Мар’їнкою, один - під Луганським.
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