За добу на Донбасі поранено чотирьох військовослужбовців

Впродовж минулої доби в зоні АТО зазнали поранень 4 військовослужбовці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій та провокацій, на щастя, жоден воїн не загинув, але четверо отримали поранення", - сказав Лисенко.

Він уточнив, що троє українських бійців були поранені під Мар’їнкою, один - під Луганським.