Названо 10 кращих спецій для схуднення

Чи знаєте ви про те, що чорний перець допомагає спалювати калорії, зіру можна використовувати для схуднення, а куркуму для знищення жиру під шкірою? Нутріционісти відібрали 10 супер-спецій, які швидко допоможуть вам схуднути, пише vsenovosti.info.

1. Женьшень

Кілька досліджень показали, що корінь женьшеню має здатність не тільки боротися зі стресом та втомою, але і спалювати зайву вагу. На ринку існують різні типи цієї рослини, але найбільшу силу має сибірський женьшень.

2. Каєнський перець

У цьому перці міститься речовина капсаїцин, яка не тільки забезпечує характерний гострий смак, але і допомагає боротися із зайвою вагою. Капсаїцин знижує загальну кількість калорій, які споживає людина, а також скорочує рівень жиру в крові.

3. Кориця

Кориця збільшує швидкість метаболізму, зменшує рівень цукру в крові і підвищує резистентність до інсуліну. Однак цю приправу не можна використовувати тим, хто приймає ліки з групи антикоагулянтів.

4. Чорний перець

Чорний перець містить субстанцію під назвою пиперин, що має схожий з капсаїцином ефект.

5. Кульбаба

Ви можете самостійно збирати кульбабу, щоб зробити з неї салат, але приправу краще купувати в спеціалізованих місцях. Коріння кульбаби використовується століттями для боротьби з метеоризмом і розладами травлення. Воно дуже багате вітамінами і мінералами, на зразок заліза, магнію, цинку, калію, марганцю, міді, кальцію і силікону.

6. Гірчиця

І цей продукт насичений надзвичайно корисним для талії капсаїцином, що сприяє збільшенню рівня метаболізму і спалюванню жиру.

7. Куркума

Активним інгредієнтом цієї приправи є куркумін, який зупиняє процес повернення жиру у тих, хто вже встиг схуднути.

8. Імбир

Імбир сприяє спалюванню жиру.

9. Зіра

Дослідження показують, що додавання всього однієї чайної ложки зіри протягом трьох місяців допомагає додатково позбутися від півтора кілограмів зайвої ваги.

10. Кардамон

Кардамон сприяє процесу спалювання жиру за рахунок поліпшення метаболізму. Він корисний для травлення, оскільки знижує газоутворення і дискомфорт травної системи в цілому.