Держава виділила 3,4 млрд грн на фінансову допомогу переселенцям

«На щомісячну грошову допомогу цим людям для оплати оренди житла і комунальних послуг держава виділила майже 3,4 млрд грн», - цитує Мущиніна прес-служба.

Згідно з повідомленням, в Україні на 3 червня зареєстровано 1,33 млн переселенців з Донбасу і Криму або близько 1 млн сімей. При цьому 60% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – пенсіонери.

За інформацією прес-служби, за щомісячною державною допомогою звернулися 390,6 тис. сімей переселенців, з яких 312,2 тисячі таку допомогу призначено. Обсяг виплаченої фінансової допомоги ВПО з державного бюджету, згідно з повідомленням, за останніми даними досяг 1,39 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба, 1,33 млн переселенців за допомогою у працевлаштуванні на сьогодні день звернулося 38,6 тис. осіб, з них 7,8 тис. було працевлаштовано.

З метою системного розв‘язання основних проблем переселенців Мінсоцполітики розробило проект Комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації і захисту та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки. В даний час цей документ перебуває на стадії затвердження урядом.

Згідно з повідомленням, серед основних проблем внутрішньо переміщених осіб на перший план міністерство висуває організацію процесу виїзду на контрольовану українською стороною територію, отримання медичної, психологічної, правової допомоги, пошук житла, переведення та призначення пенсій і соціальних виплат, продовження навчання, пошук роботи, соціальну адаптацію в нових місцях проживання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року за рішенням уряду в Україні була введена щомісячна адресна допомога переселенцям, в тому числі для покриття видатків на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. Допомога встановлювалась у розмірі 884 грн для непрацездатних громадян (пенсіонерів, інвалідів, дітей) і 442 грн для працездатних. Загальна сума допомоги на сім'ю (розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї і не могла перевищувати 2 400 тис. грн.

Механізм виплати щомісячної адресної допомоги передбачає, що працездатна людина не повинен ставати утриманцем держави. Зокрема, допомога для працездатних членів сім'ї зменшується на 50%, якщо людина не влаштувавсь на роботу впродовж двох місяців з дня призначення допомоги.