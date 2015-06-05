Штаб Ахметова не може завезти "набори виживання" в зону АТО

Як повідомили УНІАН у Гумштабі, через загострення бойових дій всі пропускні пункти в секторі «Б» з 3 червня закриті.

У зв'язку з цим у понеділок волонтери Гуманітарного штабу видадуть залишки запасів у пунктах видачі за лінією зіткнення, а у вівторок всі пункти видачі в зоні АТО будуть закриті.

Читайте такожАвтоколона з продуктами від Штабу Ахметова зупинена

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова прийняв рішення відправити частину автоколони в кількості 13 великовантажних автомобілів на склад у Маріуполь. З цих продуктів буде сформовано 25 тисяч дорослих наборів виживання для переселенців, які знаходяться на підконтрольній території Україні, і мирних жителів населених пунктів на лінії зіткнення.

«Штаб з початку своєї роботи допомагає мирному населенню по обидві сторони лінії зіткнення і безпосередньо на лінії вогню, - коментує Григорій Колдунов, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. – Набори виживання, які другий день не можуть доїхати до Донецька, призначалися старим і дітям на непідконтрольній території України. Тим мирним жителям, у яких зараз немає доступу до найнеобхідніших продуктів, і хто виживає за рахунок гуманітарної допомоги, приходячи щодня на пункти видачі або отримуючи набори адресно на будинок. Сьогодні ми змушені повернути 5 машин з продуктами, для яких неможливо забезпечити необхідний температурний режим, на склад у Дніпропетровськ. Ще 21 машина залишається в Павлограді і чекає розблокування пропускних пунктів в секторі «Б». Виїзд автоколони в суботу, 6 червня, з Дніпропетровська до Донецккоторая планувалася раніше, ми також змушені скасувати, так як немає інформації про те, що проїзд буде відкритий».

За оцінками ООН, за лінією зіткнення залишається понад 3 млн. осіб, більша частина яких має істотні складнощі з доступом до продуктів харчування і медикаментів. З них 365 тисяч старих і 40 тисяч дітей – це одержувачі Гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова. Всього щомісяця набори виживання від Штабу отримує близько 500 тисяч по обидві сторони лінії зіткнення.

«Ми сподіваємося відновити постачання продуктів до початку наступного тижня, тому що розуміємо, наскільки необхідна допомога дітям, людям похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим, які знаходяться в зоні АТО. Всі документи на поточну колону оформлені у відповідності з вимогами закону, як зазвичай. Більше того, сьогодні Штаб направив листа в силові органи та міністерства для оформлення вже наступного колони. Керівництво країни, представники міжнародних організацій розуміють і озвучують необхідність допомоги мирному населенню Донбасу. І ми розраховуємо, що гуманітарні вантажі Штабу, міжнародних місій як можна швидше отримають доступ за лінію дотику. Штаб буде робити все можливе для цього. Наше завдання – підтримувати мирне населення найнеобхіднішим, допомогти людям дожити до мирного часу», - підкреслив Колдунов.