ООН закликає сторони конфлікту на Донбасі забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги

Про це сказав під час засідання Ради безпеки ООН заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман.

«Гуманітарна ситуація надзвичайно складна, Україна входить до числа 10 країн, в яких кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 1 млн 300 тис. осіб. Їх не було рік тому, ситуація була зовсім інша», - сказав Фелтман.

Читайте такожШтаб Ахметова не може завезти "набори виживання" в зону АТО

За його словами, 16 тис. осіб були переміщені тільки за останній тиждень травня. «Близько 870 тис. осіб попросили притулку, права на перебування в найближчих країнах, 10 тис. осіб - тільки у другій половині травня», - додав Фелтман.

Він зазначив, що число переміщених осіб постійно збільшується. Крім того, за словами Фелтмана, велику стурбованість викликає можливість гуманітарного доступу уздовж лінії зіткнення, що не дозволяє надавати гуманітарну допомогу тим, хто її потребує.

Читайте такожНа окупованих територіях Донбасу не вистачає найнеобхідніших продуктів

«Усі сторони конфлікту мають негайно гарантувати безперешкодний доступ гуманітарних співробітникам і гуманітарного вантажу, як з боку ООН, так і з боку неурядових організацій (НУО)», - підкреслив Фелтман.

Він закликав уряд України зняти всі бюрократичні перешкоди для доставки гуманітарної допомоги. «А указ від 2 червня, представлений самопроголошеною владою в Донецьку, який забороняє діяльність на території ДНР іноземних НУО, має бути відкликаний», - заявив Фелтман.

Як повідомляв УНІАН, блокпости у секторі «Б» з боку Курахового та Волновахи закрити з 3 червня. Щодо неможливості доставити Гуманітарну допомогу також заявляють у Штабі Ахметова. Там повідомляють, що у Павлограді 39 машин з гуманітарною допомогою очікують на проїзд.