Україна не закуповуватиме вакцини російського виробництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Російські вакцини заходити в Україну не будуть. Ми максимально цього не допустимо. Останні три роки країна закуповувала російські вакцини БЦЖ, при цьому сумнівної якості», - сказав міністр.

Він наголосив, що наступного тижня в регіони України почнуть завозити польську вакцину БЦЖ.

Квіташвілі зазначив, що в Україні була проблема з вакцинацією проти поліомієліту.

«Завдяки гуманітарній допомозі Канади потребу у вакцині проти поліомієліту закрито повністю. На цей рік і наступний. Незабаром ми почнемо велику вакцинальну кампанію», - зазначив Квіташвілі.

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За словами міністра, цього року через міжнародні організації заплановано лімітовану закупівлю препаратів для ВІЛ-інфікованих людей та хворих на туберкульоз.

«З наступного року процес закупівлі препаратів буде планомірним», - сказав Квіташвілі.

За словами міністра, у МОЗ змінили підхід до визначення необхідної кількості препаратів, які закуповуються в рамках державних програм.

«Ми скасували 19 номенклатурних груп, які займалися питанням закупівель. Замість них зараз працює одна технічна група, яка засідає щодня. Це відкритий процес. На сайті МОЗ опубліковано хід засідань. Торги також будуть максимально відкритими. Від графіка закупівель ми не відходимо. Переконаний, що все буде нормально. Ми спілкуємося з виробниками, просимо, щоб вони брали участь у торгах», - сказав Квіташвілі.