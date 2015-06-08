Минулої доби на Донбасі поранено 10 українських військових

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранено 10 українських військовослужбовців, загиблих немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих немає, 10 військових отримали поранення", - сказав він.

Лисенко також уточнив, що внаслідок підриву катера вчора під Маріуполем один український прикордонник зник безвісти.

Як повідомляв УНІАН, вдень 7 червня у Маріуполі під час виходу з бухти корабельно-катерної стоянки загону морської охорони підірвався прикордонний катер берегової охорони UMC-1000. За даними Державної прикордонної служби, на борту катера перебувало 7 військовослужбовців. Шестеро з них були госпіталізовані. Пізніше один із поранених помер. За даними міліції Маріуполя, загиблий - не військовослужбовець, а місцевий житель віком 45 років. Пошуки сьомої людини, яка перебувала на борту катера, тривають.