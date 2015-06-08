Пораненим в зоні АТО військовослужбовцям можуть автоматично надавати статус учасника бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України виступив із пропозицією, щоб поранені в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці автоматично отримували статус учасника бойових дій.

Про це повідомила прес-служба Генштабу.

"Так, статус учасника бойових дій потрібно надавати безпосередньо під час виконання завдань у зоні АТО, а не після повернення. Несправедливим є такий стан справ, коли чиновник повертається із зони АТО, провівши там кілька днів, і отримує статус учасника бойових дій, в той час коли більшість бійців перебувають по кілька місяців на передовій, і цей статус отримують лише після повернення із зони АТО. На сьогодні є очевидною необхідність ревізії списків учасників бойових дій, адже є суттєва різниця між проходженням служби в тилових районах зони АТО чи на передовій: статус мають отримувати лише безпосередні учасники бойових дій. Генеральний штаб виступив з пропозицією, щоб поранені в зоні АТО військовослужбовці автоматично отримували статус учасника бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще одне принципове питання, яке потребує негайного вирішення, це виплата компенсацій за недоотримане військове майно. Грошова компенсація зніме соціальну напругу, відновить справедливість і забезпечить рівні можливості для всіх учасників АТО.