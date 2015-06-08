Автоколона з продуктами від Штабу Ахметова чекає відкриття блокпостів під Мар'їнкою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, автоколона з продуктами від Штабу у складі 26 автомобілів, що 6-ий день знаходиться в Павлограді, не може виїхати в Донецьк. Через загострення бойових дій всі пропускні пункти в секторі «Б» закриті з 3 червня. Штаб Ріната Ахметова робить все можливе, щоб в необхідному обсязі доставити продукти найбільш соціально незахищеним категоріям населення Донбасу на непідконтрольних Україні територіях, і вже 9 червня відправить ще одну автоколону з Дніпропетровська.

«Вже сьогодні в Гуманітарному штабі приступили до формування нової автоколони з 16 автомобілів, яка завтра приєднається до колони з 26 машин в Павлограді. Ми чекаємо відновлення пропускного режиму в Донецьк, і відразу ж готові відправити об'єднану колону з 42 машин з продуктами на склад у Донецьк для оперативного формування наборів виживання», – прокоментував Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Об'єднана автоколона з 42 великовантажних автомобілів готова доставити в Донецьк 840 тонн продуктів для формування 55 тисяч наборів виживання для мирних жителів Донбасу на непідконтрольних Україні територіях.

Через неможливості здійснити планові поставки продуктів в логістичний центр у Донецьку 9 червня пункти видачі допомоги від Штабу Ріната Ахметова на непідконтрольних Україні територіях працювати не будуть. Сьогодні волонтери роздадуть залишки наборів виживання, запасів на складі немає. Як тільки Гуманітарний штаб зможе доставити продукти в Донецьк, видача допомоги буде відновлена.