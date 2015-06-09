Штучна нога дозволила пацієнту відчути ґрунт

Вольфганг Ранггер, який втратив праву ногу 2007 року, розповідає: "Почуття таке, ніби в мене знову є нога. Це наче другий подих життя".

За словами професора Г'юберта Еггера з Університету Лінца, датчики, встановлені на підошві штучної стопи, стимулюють нерви біля основи культі.

Він зазначає, що це перший випадок, коли пацієнт отримав протез, оснащений сенсорами.

"Датчики повідомляють мозку, що є стопа, і людині під час ходьби здається, що вона ступає землею", - каже професор Еггер.

Результати своєї роботи австрійська команда дослідників представила на прес-конференції у Відні.

Вольфганг Ранггер, колишній вчитель, втратив ногу через тромб, спричинений інсультом.

Він випробовує новий протез вже шість місяців - і в лабораторії, і вдома.

"Я більше не підковзуюсь на кризі і тепер можу розрізнити, ходжу я по гравію, бетону, траві чи піску. Я навіть можу відчувати дрібні камінці".

54-річний чоловік також бігає, їздить на велосипеді та ходить в гори.

Ще одна істотна перевага такої штучної кінцівки - зменшення "фантомного болю", який відчував пан Ранггер багато років після ампутації.

За словами професора Еггера, мозок тепер отримує реальні дані, а не шукає інформацію зі зниклої кінцівки.

Минулого року вчені створилибіонічну руку, яка дозволяє людям з ампутованими кінцівками отримувати реалістичні відчуття від дотиків пальцями.