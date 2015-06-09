Штучна нога дозволила пацієнту відчути ґрунт
Австрійські науковці створили штучну ногу, яка дозволяє пацієнтові з ампутованою кінцівкою отримати реалістичне відчуття стопи.
Вольфганг Ранггер, який втратив праву ногу 2007 року, розповідає: "Почуття таке, ніби в мене знову є нога. Це наче другий подих життя".
За словами професора Г'юберта Еггера з Університету Лінца, датчики, встановлені на підошві штучної стопи, стимулюють нерви біля основи культі.
Він зазначає, що це перший випадок, коли пацієнт отримав протез, оснащений сенсорами.
"Датчики повідомляють мозку, що є стопа, і людині під час ходьби здається, що вона ступає землею", - каже професор Еггер.
Результати своєї роботи австрійська команда дослідників представила на прес-конференції у Відні.
Вольфганг Ранггер, колишній вчитель, втратив ногу через тромб, спричинений інсультом.
Він випробовує новий протез вже шість місяців - і в лабораторії, і вдома.
"Я більше не підковзуюсь на кризі і тепер можу розрізнити, ходжу я по гравію, бетону, траві чи піску. Я навіть можу відчувати дрібні камінці".
54-річний чоловік також бігає, їздить на велосипеді та ходить в гори.
Ще одна істотна перевага такої штучної кінцівки - зменшення "фантомного болю", який відчував пан Ранггер багато років після ампутації.
За словами професора Еггера, мозок тепер отримує реальні дані, а не шукає інформацію зі зниклої кінцівки.
Минулого року вчені створилибіонічну руку, яка дозволяє людям з ампутованими кінцівками отримувати реалістичні відчуття від дотиків пальцями.