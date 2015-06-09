Дітям і вагітним краще залишити зону пожежі на нафтобазі під Києвом - експерти

Як йдеться у повідомленні на сайті Васильківської міськради, в цій зоні є велика ймовірність забруднення повітря продуктами горіння паливно-мастильних матеріалів, що несуть загрозу здоров’ю людей. Мешканців міста закликають без крайньої потреби не виходити з осель, тримати закритими вікна, утримуватися від споживання будь-якої городини, не потрапляти під дощі.

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Крім того, в міськраді закликають вивезти із зони небезпеки вагітних жінок та дітей.

«Екологічна ситуація покращиться після того, як пройдуть дощі, які очистять забруднену атмосферу», - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив виконувачу обов’язків прем’єр-міністра В’ячеславу Кириленку негайно скликати штаб з ліквідації наслідків катастрофи у Василькові.

Увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу смт Глеваха Васильківського району Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.