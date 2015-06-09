МОЗ залучив IT-спеціалістів до створення електронного реєстру пацієнтів

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський заявляє, що до створення електронного реєстру пацієнтів залучено IT-спеціалістів та західних експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Шафранський зазначив, що питання створення електронного реєстру пацієнтів знаходиться на контролі міністра. За його словами, створення такого прозорого електронного реєстру дозволить уникнути "тих корупційний ризиків, які, можливо, існують".

Заступник міністра зауважив, що представники громадськості чи медичної спільноти повинні мати доступ до цього реєстру "для розуміння стану справ".

"Останніми днями проведена неформальна робоча зустріч, на яку ми залучили спеціалістів, які працюють у сфері IT, залучили спеціалістів, які працюють в серйозному прозорому західному фармацевтичному бізнесі, і згодні долучитися до роботи по створенню всеосяжного реєстру пацієнтів", - сказав він.

Крім того, Шафранський відзначив, що було розроблено план дій для впровадження вже наявних на сьогодні напрацювань.

За словами заступника міністра, необхідно зібрати сегментарні напрацювання щодо різних хвороб і звести їх у базу даних. "Доопрацювати цей досвід із залученням спеціалістів та IT-спеціалістів Міністерства охорони здоров'я, щоб через певний нетривалий період вийти на створення загальноохоплюючого реєстру пацієнтів, який охоплюватиме усі основні соціально важливі нозології", - сказав Шафранський.