Зниження ”поганого” холестерину може підштовхнути до хвороби Паркінсона

Люди з низькими рівнями холестерину LDL ризикують мати хворобу Паркінсона, встановили учені Університету Вірджинії, Університету Північної Кароліни /США/ у співпраці з японськими колегами з Університету Шига. Протягом десяти років аналізувалися ефекти холестерину на нервово-дегенеративні розлади.

Лікарі вважають, що низькі рівні холестерину LDL підвищували сферу дії хвороби Паркінсона - показники нижче 85 міліграм на децилітр вдвічі збільшували ймовірність наявності ознак хронічних порушень роботи нервової системи, включаючи погану координацію рухів. Неврологи визначили, що понижені рівні LDL були ясно пов`язані з хорошим серцево-судинним здоров`ям, але призводили до загибелі клітин мозку і моторної дисфункції.

ami-tass.ru