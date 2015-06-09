Громадськість звинувачує МОЗ у затягуванні передачі закупівель ліків міжнародним організаціям

Представники громадськості звинувачують Міністерство охорони здоров’я у затягуванні процесу передачі державних закупівель ліків міжнародним організаціям. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявив голова Благодійного фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей.

Зокрема, у ході засідання голова цього парламентського комітету, депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв нагадав, що парламент за ініціативи громадських організацій ухвалив закон, який передає державні закупівлі ліків міжнародним організаціям.

"Закупівлі ліків багато років були найстрашнішим корупційним місцем в системі охорони здоров'я. Фактично тільки кілька компаній продавали ліки Україні напряму, все інше робилося і робиться через посередників", - сказав він і додав, що така ініціатива громадськості має стати дуже важливим антикорупційним механізмом.

При цьому Шерембей наголосив, що застосування механізму міжнародних закупівель виключає можливість закупівлі ліків у рази дорожче. "Коли закон був прийнятий і, по суті, вже розв'язалися руки, залишилося доробити підзаконні акти, ми отримали прес-конференцію міністра охорони здоров'я через два дні після прийняття закону, що у травні в Україну будуть поставлені медикаменти за міжнародними закупівлями. На сьогоднішній день навіть документи не дороблені, щоб вони почалися, не те що поставлені", - сказав він.

На його думку, відбувається затягування часу, щоб "не передати програму міжнародних закупівель до Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ та інші міжнародні гуманітарні ініціативи". "Щоб залишити схеми розпилювання 4 млрд коштів на рівні Міністерства охорони здоров'я... У липні міжнародні організації зроблять заяву, що вони не встигають поставити (ліки - УНІАН), а міністерство зробить вигляд: не встигли - тепер будемо торгуватися, як торгувалися до цього", - сказав Шерембей.

Він наголосив, що "єдине завдання, яке ставилося перед Міністерством охорони здоров'я, - почати торги до травня". "Сьогодні червень, а вони навіть документи не доробили і не затвердили. Просто підзаконні акти. Ми в цьому вбачаємо конкретний корупційний мотив", - відзначив голова благодійного фонду і додав, що у міністерстві "завалили міжнародні закупівлі".

На засідання запрошувався міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі та його перший заступник Олександра Павленко. Як пояснив присутній на засіданні заступник міністра Віктор Шафранський, Квіташвілі за дорученням прем'єр-міністра знаходиться в зоні АТО з іншими міністрами гуманітарного блоку для вирішення невідкладних завдань.

Шафранський зазначив, що наразі ведеться робота з доопрацювання підзаконних актів. "Всі ці документи опрацьовані і передані на погодження до центральних органів виконавчої влади. Є графік проведення цих погоджень. Ми плануємо найближчим часом завершити і отримати всі погодження від тих центральних органів виконавчої влади, які залучені до цього процесу", - сказав він і додав, що цього року планується перший пілотний проект із закупівлі вакцин через ЮНІСЕФ, а надалі відповідну практику буде поширено на інші види ліків.

Він також уточнив, що загалом обговорюється можливість співпраці з шістьма міжнародними організаціями.

Крім того, Шафранський припустив, що на оголошення більшості програм державних закупівель можна буде вийти протягом місяця-півтора.