5 порад гінеколога: на кожен день і на все життя

Наші поради допоможуть вам зберегти репродуктивне здоров`я. Вони також навчать визначати, що з погляду гінекології є нормою, а що виходить за її рамки і вимагає лікування. 1. Звертайте особливу увагу на виділення. Взагалі-то вони бувають у всіх, тільки у одних завжди прозорі, у інших в якийсь момент стають жовтуватими і густішими. Вони стабільні лише в одному випадку: коли жінка приймає оральні контрацептиви. Дуже важливо регулярно відстежувати, як міняється кількість і консистенція виділень протягом менструального циклу. Це допоможе вчасно відмітити ті або інші відхилення. Їх незвичайні властивості є ознакою якогось зараження, тим більше якщо є і інші супутні симптоми.

2. Не ігноруйте симптоми, що повторюються. У 75 % жінок хоч би раз буває грибкова інфекція — кандидоз, або молочниця. Якщо ви можете визначити її у себе самостійно, скористайтеся спеціальними вагінальными супозиторіями або кремами.

Вірус генітального герпесу «живе» в організмі майже у 90 % людей. Проте активізується він лише у 10–20 % інфікованих, найчастіше при ослабленому імунітеті, простуді або стресі. Ним можна заразитися не тільки під час сексу, але і при користуванні предметами особистої гігієни хворої людини.

3. Пам`ятайте про чинники, сприяючі розвитку інфекції. Збільшує ризик захворювань все, від чого залежить рівень гормонів і кислотно-лужний баланс піхви: діабет, вагітність, антибіотики, пігулки-контрацептиви. Тримайте удома антигрибкові ліки і починайте вживати їх при перших ознаках хвороби. До речі, антибіотики і оральні протизаплідні препарати підвищують ймовірність бактерійного вагінозу, який часто плутають із грибковими інфекціями і намагаються лікувати тими ж засобами.

4. Ніколи не нехтуйте безпечним сексом. Не варто втрачати пильність, навіть якщо ви абсолютно упевнені в своєму партнерові.

Пам`ятайте, що кращий засіб захисту від захворювань, які передаються статевим шляхом, — це презерватив. Правда, 100-відсоткової гарантії він теж вам не дасть. Тому, якщо ви помітили підозрілі симптоми, відразу ж зверніться до лікаря.

Гепатит В — єдина хвороба, що передається статевим шляхом, проти якої є вакцина. Профілактичне щеплення робиться в три етапи. Кожні 10–12 років її необхідно повторювати.

5. Регулярно проходьте медичне обстеження. Багато жінок упевнені: негативний результат традиційного при огляді мазка на пробу Папаніколау автоматично означає, що у них немає венеричних захворювань. І глибоко помиляються. Він говорить лише про відсутність ракових клітин і вірусу папіломи.

От чому, навіть якщо вас нічого не турбує, двічі на рік необхідно відвідувати гінеколога і робити всі аналізи. Особливо коли з`являється новий сексуальний партнер — адже це збільшує ризик бактерійного вагінозу, хламідіозу і трихомоніазу.

Такі захворювання проходять без виражених симптомів і в запущеному стані можуть призвести до безпліддя, позаматкової вагітності або передчасних пологів. Крім того, вони збільшують ймовірність зараження вірусом імунодефіциту: адже якщо у вас є хоча б одна гінекологічна інфекція, захисні функції організму понижені, і ви вразливі для ВІЛ.

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