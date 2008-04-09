Корейці винайшли еліксир молодості

Група південнокорейських вчених під керівництвом Кім Чхоль Чжина з Корейського інституту вивчення продовольства (КФРІ) винайшла еліксир молодості.

Вони виділили із плодів дині компоненти ликопіна, який може застосовуватися для лікування раку й боротьби із процесом старіння. Розроблена корейцями методика виділення цього каротиноїда та антиоксиданта набагато ефективніша й дозволяє одержувати більш високий вміст ликопіну, ніж раніше з томатів.

Ликопіни - це природні барвники червоного кольору, що містяться в овочах і фруктах та довели свою ефективність проти різних онкологічних захворювань. Вони здатні також сповільнювати старіння. Якщо застосовувані в іноземних лабораторіях і на виробництві за кордоном методи дозволяють одержувати від 1 до 15% ликопіна, то метод Кіма демонструє на виході близько 80%.

Корейці не тільки отримують більш високоякісний ликопін із фруктів, але й розробили способи його застосування в медицині.

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