У пологових будинках з`являться психологи

- У нас до цих пір немає психологічної допомоги вагітним жінкам, - розповіла головний акушер-гінеколог комітету з охорони здоров`я Мінміськвиконкому (Білорусь) Ольга Лобачевська. - А їм так потрібна підтримка: профілактика неврозів до пологів, допомога після пологів. Адже молоді мами страждають від післяпологової депресії. Психолог консультуватиме тих, кому буде потрібна його допомога, а не перевіряти всіх поголовно.

- Такі психологи дуже потрібні! - зраділа Ольга Васюк, яка якраз зараз чекає народження дитини. - Мені просто пощастило - у мене одночасно завагітніли майже всі кращі подруги. Є з ким порадитися, кому розповісти про свої страхи. Спочатку дуже складно психологічно перебудуватися, зрозуміти, що ці два сантиметри, на які виріс живіт, - це твоя дитина. Змінити звички, спосіб життя. Я до цих пір не знаю, як звикнути до цієї думки - може, ліжечко наперед купити? І взагалі потрібно зрозуміти, що з тобою відбувається. Перші три місяці у тебе буквально їде дах, необхідно, щоб хтось заспокоював тебе, пояснював, що це гормони, стрес. А ще психологічна допомога дуже потрібна татам. Щоб вони зрозуміли, що стан неврозу для майбутньої мами - нормально! Що це не божевілля, а перебудова організму. Добре було б, аби психолог працював не тільки з мамами, а й з батьком.

Штатні психологи з`являться в пологових відділеннях вже до кінця поточного року. Звідки набиратимуть фахівців і на яку зарплату зможуть розраховувати психологи, поки невідомо.

news.open.by