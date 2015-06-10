В українській медицині не відбувається реальних реформ - експерти

В українській медицині не відбувається реальних реформ.

Про це заявили експерти - учасники прес-конференції в УНІАН, на якій було презентовано щорічну доповідь правозахисних організацій «Права людини в сфері охорони здоров'я – 2014».

За словами голови громадської організації «Інститут правових досліджень і стратегій» Андрія Роханського, 2014 рік пройшов в очікуванні реформи системи охорони здоров'я, яка так і не розпочалася.

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«Змінилися два міністри, вироблено стратегію галузі на 2015-2025, але всі починання залишилися деклараціями. Стратегія розвитку галузі включає дуже багато правильних і зрозумілих визначень для системи охорони здоров'я. Але лікарі і пацієнти запитують, як це позначиться на їхньому житті, і не через 10 років, а вже зараз, через рік. Головне побоювання пацієнтів - з приводу впровадження платної медицини. Лікарі не розуміють, як відбуватиметься загальна реорганізація медичної допомоги (як первинної, так і вторинної-третинної). Стратегія не пояснює», - сказав Роханський.

Він наголосив, що реформа системи охорони здоров'я не може початися без зміни статті 49 Конституції України та перегляду рішення Конституційного суду 2002 року, яке перешкоджає впровадженню платної медицини.

«Всі шляхи ефективного медичного страхування наштовхуватимуться на рішення Конституційного суду і 49-ту статтю Конституції. Але за рік я не побачив у народних обранців бажання змінювати таку соціально важливу для їхнього електорату статтю Конституції. Хто на це зважиться, той і стане зачинателем реформ в охороні здоров'я», - зазначив Роханський.

Представник благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей заявив, що з приходом нового голови МОЗ Олександра Квіташвілі та його заступників нічого не змінилося.

«Я б заборонив Міністерству охорони здоров'я займатися реформами, тому що за цим слоганом вони не виконують своїх прямих функціональних обов'язків. Вперше в Україні заблоковано всі регіональні закупівлі ліків, не розпочато національних і міжнародних закупівель. Вже шостий місяць (року). Корупційний мотив – затягнути до сьомого місяця 2015 року, щоб сказати: тепер міжнародні організації не встигнуть привезти медикаменти в Україну, ми купуватимемо за старими схемами. Старі схеми прості, як у 2014 гіркому році люди втратили лікування. Толерантне ставлення до безглуздості управителів, які там сиділи, призвели до горя сотень тисяч людей», - сказав Шерембей.

Він переконаний, що реформи в медицині здійсненні, якби була воля керівників відомства до змін в системі. «З початку року можна було зробити по одному кроку в бік реформи. Для цього не потрібно додаткових грошей, нічого. Потрібно тільки бажання, виконання банального плану. Але для цього потрібно було стати на горло всій корупції в Україні і місяць за місяцем позбавляти їх нелегального доходу», - сказав Шерембей.