Росія схвалила вакцину проти раку, заборонену в США

Експериментальна американська вакцина проти раку, що не одержала «зеленого світла» в США, пройшла реєстрацію в Росії.

МОЗ Росії схвалило вакцинальний препарат проти раку «Онкофаг», виготовлений американською компанією Antigenics Inc. Вакцина не пройшла випробування в країні-виробнику, проте, почне продаватися в РФ вже в другій половині 2008 року.

«У ході розгляду питання про державну реєстрацію були одержані необхідні позитивні висновки експертиз і спеціалізованих експертних комісій, на підставі чого 3 квітня 2008 року було видано реєстраційне посвідчення», - йдеться в прес-релізі Росздоровнагляду. Проте, в даний час препарат ще не пройшов процедуру висновку , зазначає відомство.

«Робити висновки про універсальність дії або широке використання цього препарату в клінічній практиці на сьогоднішній день передчасно. «Онкофаг» має свій спектр протипоказань, визначуваних фахівцями-онкологами», - йдеться в повідомленні.

За заявою виробника, вакцина не є профілактичною, вона не створює імунітету проти раку, а лише запобігає рецидиву захворювання. Незавершене дослідження показало, що у пацієнтів із раком нирки, у яких ймовірність рецидиву була мінімальна, «Онкофаг» подовжив період ремісії на 45%, у середньому на 1,8 роки в порівнянні з контрольною групою.

Не одержавши дозволу в США, компанія планує подати документи на отримання дозволу на використання вакцини ще в якійсь країні світу, крім Росії. В даний час вивчається її застосування для лікування раку мозку.

За даними Російської академії медичних наук, щорічно через онкологічні захворювання в країні вмирає близько 300 тисяч людей. Всього в Росії близько 2,5 мільйонів онкохворих, щорічно реєструються приблизно 450 тисяч нових випадків, 150 тисяч чоловік на рік одержують інвалідність через онкозахворювання. Майже 60% виявлених хворих живуть менше п`яти років після постановки діагнозу.

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