МОЗ саботує передачу процесу закупівель міжнародним організаціям

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив представник благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.

За його словами, в рамках 18 державних програм з лікування важких захворювань досі не розпочато процес закупівлі ліків.

«На сьогодні цикл закупівлі не змінений. Учасники – ті ж дистриб'ютори. Закупівлі не передані в міжнародні організації. Це б врятувало Україну від корупційної системи, зекономило б 40% коштів. Ми провели попередній аналіз, за скільки купують міжнародні організації препарати і за скільки купує Україна. Міжнародні – за 7 доларів упаковка, Україна примудрилася купити цей же препарат за 208 доларів у 2014 році. 201 долар - різниця закупівлі. І це кожна друга позиція», - повідомив Шерембей.

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Він вважає, що «Міністерство охорони здоров'я України саботує передачу процесу закупівель медикаментів міжнародним організаціям, весь час переписуючи нормативні документи».

«Потрібно було зробити три підзаконні акти, які прописані в самому законі, їх не треба було вигадувати. Один тиждень роботи. Але донині схема не узгоджена. Ми припускаємо, що міжнародні організації скажуть: ви нам не залишили часу для поставок медикаментів і ми не зможемо вас забезпечити. Чого й чекають корупціонери МОЗ», - заявив Шерембей.

Також він повідомив, що МОЗ було доручено скасувати 240-ву постанову (УНІАН: постанова від 2 липня 2014 року про референтне ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів), щоб розблокувати всі місцеві торги з лікарських препаратів.

«Перший заступник міністра Павленко заприсягнулася, що в березні вона все це виправить. Зараз – червень. 240-ва постанова працює, і лікарні в регіонах нічого не купують. Нічого. У них є гроші півроку, але вони не можуть купити. У березні міністр (Олександр Квіташвілі - УНІАН) дав обіцянку, що через 6 тижнів медикаменти за міжнародним закупівель будуть в Україні. Минуло 12 тижнів, і навіть у червні вони нічого не зробили. Я думаю, що МОЗ не потрібно займатися реформами, а просто виконувати свої обов'язки. Якщо не можуть виконувати своїх обов'язків, якщо навколо винна бюрократія, хтось ще, то люди не можуть займати місця, за які вони не відповідають», - сказав Шерембей.

Він прогнозує, що вже цього року близько 900 тис. мешканців України можуть залишитися без лікування.