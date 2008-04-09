Найшкідливіші для здоров`я місця в будинку

Проаналізувавши масу досліджень, американські журналісти склали рейтинг найшкідливіших для здоров`я людини місць у будинку. Як виявилось, те, як людина облаштовує своє житло, має вплив практично на всі показники здоров`я - від емоційного настрою до стану зубів і шлунку.

На думку медиків, одне з найнебезпечніших для людини місць - це ванна кімната, особливо якщо там поряд з умивальником зберігається зубна щітка. Професор мікробіології університету Арізони стверджує, що в середньому в раковині на квадратному дюймі мешкає близько трьох мільйонів мікробів. Учені радять тримати зубну щітку подалі від умивальника, найкраще - в закритій шафці.

Не меншу небезпеку являє і коридор, де зазвичай люди ставлять взуття. Виявляється, на підошві будь-якого взуття, навіть якщо її ретельно витерти, завжди залишаються частинки пороху і грязі, що можуть викликати алергічну реакцію. Тому укладачі рейтингу радять ховати взуття в спеціальній взуттєвій шафі, або зберігати її за дверима поза квартирою.

Американські журналісти упевнені, що велику небезпеку для здоров`я людини несе холодильник, оскільки неправильно заморожені продукти в кращому випадку можуть призвести до харчового отруєння. Особливо небезпечно заморожувати ще гарячу їжу, оскільки в цьому випадку їжа охолоджується нерівномірно, завдяки чому створюється сприятливе середовище для розмноження хвороботворних мікробів.

"24"