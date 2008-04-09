Як приборкати свій апетит?

Напевно, багатьом жінкам доводилося стикатися з проблемою зайвих кілограмів, які з`являються за зиму. Адже пляжний сезон і час відпусток поряд. Як же приборкати апетит, адже хороша господиня, як правило, любить готувати не тільки для своїх близьких, але і сама не проти потішити себе чимсь смачненьким. Отже, будь-які дієти спричиняють їй дискомфорт.

Головне, слід чітко усвідомлювати - ми їмо не шлунком, а мозком, яким можемо керувати самостійно. Тому нам досить дотримуватися низки нескладних правил. Не варто ходити за продуктами на ринок або в магазин на голодний шлунок, в цьому випадку спокус купити багато зайвої і калорійної їжі буде значно менше. Снідати слід обов`язково, оскільки ще «сплячий шлунок» не особливо вередує з приводу того, що ви їсте, тому наситити його не проблематично.

На вечерю можна дозволити собі смачненького, але в обмеженій кількості. І робити це слід, не сидячи перед телевізором, коли ви не можете контролювати кількість з`їденого, а у сімейному колі або в компанії друзів. Це дозволить вам контролювати свій апетит, замінивши його приємним спілкуванням.

Зменшити апетит можна, закушуючи чимось кислим або з присмаком гіркуватості. Кислота сприяє підвищенню температури, одночасно з цим підсилюючи обмінні процеси, викликаючи прискорене серцебиття і підвищуючи тиск. А в результаті відбувається зниження апетиту. Своєчасно займайтесь лікуванням захворювань, оскільки організму потрібно «заїдати» проблему, а це не може сприяти збереженню фігури. Обов`язково з любов`ю ставтесь до себе, випромінюйте позитив і гарний настрій. Скористайтеся гідромасажем, який знижує апетит увечері, це допоможе вирішити проблеми зі спокійним сном, знімаючи дратівливість і нервозність. Крім задоволення, ви одержите і оздоровчий загальнозміцнюючий ефект. Тим паче, що під струменями води при такому масажі розбиваються жирові відкладення.