СБУ припинила діяльність двох груп з контрабанди психотропних речовин

Служба безпеки України припинила діяльність двох злочинних груп з контрабанди психотропних речовин, які реалізовували наркотики у Харківській, Київській, Одеській та Львівській областях, затримано шістьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, аартії з психотропними речовинами (від 500 грамів і більше) зловмисники замовляли в Китаї та контрабандним шляхом доставляли через міжнародну поштову службу на адреси українських кур’єрів. У посилках контрабандисти ретельно маскували психотропи, приховуючи їх у середині побутових та електронних приладів (корпуси фільтрів для води, акустичні колонки, дитячі іграшки тощо). Адміністратори отримували через Інтернет замовлення та організовували збут психотропу у роздріб. Оплата відбувалась через інтернет-гаманець.

Встановлено, що кошти, які надходили на рахунки інтернет-гаманців, за допомогою системи електронних платежів виводились на територію Росії, де через банківські установи РФ переводилися організаторами у готівку.

У рамках спеціальної операції, яка тривала протягом останніх півтора місяця, співробітники СБУ ліквідували два потужні канали контрабандного постачання в Україну психотропної речовини «PVP». Наркомережа була організована та координувалася з території Російської Федерації.

Затримано 6 осіб, з незаконного обігу вилучено понад два кілограми концентрованої речовини та велику кількість виготовлених сумішей для паління.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропних речовин) та ч. 3 ст. 307 (виготовлення, зберігання, пересилання та збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.